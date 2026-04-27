Происшествия 27 апреля 2026 10:27

Стали известны новые подробности страшного ДТП с погибшей 16-летней девушкой в РТ

Появились новые подробности смертельного ДТП в Зеленодольском районе Татарстана. О них сообщили в Прокуратуре РТ.

Напомним, ночью 26 апреля 18-летний водитель Renault Logan, не выбрав безопасную скорость, потерял управление, в результате чего автомобиль наехал на металлический отбойник и перевернулся. Автомобилист ехал, будучи пьяным и не имея водительских прав.

В результате происшествия 16-летняя пассажирка авто скончалась на месте. Еще двое подростков – пассажиры 13 и 14 лет – госпитализированы с различными травмами.

На место происшествия выехал и. о. прокурора Зеленодольска Марс Иббятов. Ход проверки взят на контроль надзорного ведомства.

#смертельное дтп татарстан #Зеленодольский район РТ #погибла девушка
«Случайностей у Бога не бывает никогда»: батюшка о знаках, которые нам даются свыше

Фото с секретом: на знаменитом последнем снимке Тукая поэт был не один

