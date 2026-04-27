Пьяный молодой водитель иномарки совершил ДТП, в котором погибла 16-летняя пассажирка

Трагедия случилась в Зеленодольском районе Татарстана. Как сообщили в Госавтоинспекции, накануне ночью на 3-м километре автодороги «Татарское Азелеево – Мамадыш – Акилово» в результате ДТП погибла 16-летняя девушка.

За рулем Renault Logan в состоянии алкогольного опьянения ехал 18-летний мужчина. Двигаясь на высокой скорости, он потерял управление – автомобиль перевернулся, опрокинувшись на крышу. В результате происшествия 16-летняя девушка-пассажир скончалась на месте. Еще два пассажира 2012 и 2009 г. р. госпитализированы.