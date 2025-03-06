13-я миссия из Нурлата: бани, роботы-платформы, питбайки доставлены в зону СВО

Волонтеры фонда «Все для победы Нурлат» вернулись с 13-й гуманитарной поездки в зону спецоперации. Протяженность маршрута составила 5,8 тыс. км.

К этой отправке «за ленточку» они подготовились особенно масштабно: «фура», два грузовых фургона с прицепами, микроавтобус вместили 21 тонну гуманитарного груза.

День погрузки объединил десятки нурлатцев: военнослужащие, работники предприятий, школьники, студенты, пенсионеры и простые прохожие передавали коробки с продовольствием, вещами и посылками.

В составе груза было более 30 вездеходных шин для военной техники, 100 огнетушителей, 2 тыс. окопных свечей, 8 роботов-платформ, генераторы, маскировочные сети, печи и многое другое.

Кроме этого, бойцам доставили подарки к 23 Февраля, сладости от «Вкусняшек для победы», одежду от «Шьем для наших» и детские рисунки.

«В этот раз мы посетили 22 подразделения и один военный госпиталь. В Белгородской области передали 810-му полку морской пехоты два робота-платформы, стройматериалы и детектор дронов земляку с позывным Голова», — поделился руководитель фонда Ришат Сафиуллин.

В Луганской области, в Старобельске, нурлатцы привезли стройматериалы бойцу с позывным Окаянный. В Курский областной клинический госпиталь доставили костыли, пеленки, носилки, медикаменты.

В 106-й полк ВДВ по запросу командиров передали УАЗ-«буханку» и квадрокоптер. В 20-ю армию — генератор, бойцу с позывным Шурик — спецодежду для ремонта военной техники, а земляку из 72-й штурмовой бригады — пит-байк.

В Запорожскую область, в полк 247, доставили тактическое обмундирование, а в 1455-й — робота-платформу, детектор дронов, усилитель сигнала, хозинвентарь и комплекты зимней формы.

Среди уникальных подарков стали бани на колесах, изготовленные по просьбе бойцов 1233-го и 17-го танковых полков.

«Все — от каркаса до печей с камнями и баком для нагрева воды, полки — ребята сделали сами», — отметил Ришат Сафиуллин.

Волонтеры передали бойцам и парную со всеми банными атрибутами.

Также традиционно на передовую отправляют районные газеты.

«Впервые бойцы в Курской и Белгородской областях получили „Дружбу“, „Дуслык“ и „Туслах“. Как они обрадовались!», — рассказал Сафиуллин.

К подписной кампании привлекли спонсоров: благодаря им сотни экземпляров «районки» стали частью гуманитарного груза. Вместе с газетой бойцы получили и письма детей, что особенно важно для них.

«На войне особенно ценится простое человеческое участие. Мы искренне благодарны нурлатцам за помощь в сборе и отправке гуманитарной помощи», — заключил руководитель фонда.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле.

«Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.

Материал подготовлен при участии Сирени Самерхановой