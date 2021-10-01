Ильсур Метшин: «Численность населения в пригородах растет, и они активно заявляют о своих желаниях»

Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня провел встречу с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в КЦ «Московский». Обсуждалось строительство и ремонт дорог, подъездных путей к поселкам, а также вопросы освещения, строительства инженерных коммуникаций. Выступления участников встречи выслушал корреспондент ИА «Татар-информ».