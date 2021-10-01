main_header_top_970_100
Путин: Россия имеет три надежные вакцины от коронавируса
Путин поручил продлить трассу Москва – Казань до Екатеринбурга и построить ее за...
Спортсмен из Казани получил тяжелую травму на турн...
Спортсмен из Казани получил тяжелую травму на турнире по прыжкам в воду в Москве
Ру Тат
main_header_bot_970_100
Лента новостей
00:44 В Казани появится карбоновый полигон для расчета углеродного баланса
00:23 Нижнекамский драмтеатр покажет десять спектаклей в Чистополе и Рыбной Слободе
23:50 В Казани прошел первый межведомственный круглый стол на тему ранней помощи ребенку и семье
in_feed_pos_1
23:18 За неделю число безработных в Татарстане сократилось до 24 тыс. человек
22:34 На пожаре в квартире в Нижнекамске погиб мужчина
22:19 Электричка из Казани в Свияжск будет курсировать по измененному расписанию
in_feed_pos_2
21:49 Женщину с ребенком спасли из пожара, вспыхнувшего в подъезде челнинской высотки
21:40 Воспитать достойную молодежь и благоустроить регионы: участники праймериз «ЕР» встретились с жителями Альметьевска
21:35 В Казани на несогласованную акцию собралось более 100 человек
in_feed_pos_3
21:20 Защитник Сорокин продолжит карьеру в ХК «Нефтяник»
21:04 Три района Татарстана приступили к севу сахарной свеклы
20:59 Запровинциальная жизнь Свияжска и Казань 90-х: Музей ИЗО РТ собрал черно-белые кадры Евгения Канаева
in_feed_pos_4
20:51 Всеобщая «генеральная уборка» пройдет в Татарстане 24 апреля
20:42 В Казани провели жеребьевки мужского и юношеского кубков Татарстана по футболу - 2021
20:36 Три игрока покинули «Зенит-Казань»
in_feed_pos_5
20:25 Кабмин Татарстана поднял минимальный потребительский бюджет до 17 639 рублей
20:02 Повышение зарплаты учителям и развитие села обсудили с мамадышцами участники праймериз «ЕР»
19:55 Владимир Вавилов: впервые Путин сделал акцент на внутренней политике
19:47 В Татарстане «Единая Россия» обустроит более 2,5 тысячи памятников воинам Великой Отечественной войны
19:33 Экологи поручили районной организации убрать свалку в Константиновке
Смотреть все
Главное
Ильсур Метшин: «Численность населения в пригородах растет, и они активно заявляют о своих желаниях»
Мэр Казани Ильсур Метшин сегодня провел встречу с председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОС) в КЦ «Московский». Обсуждалось строительство и ремонт дорог, подъездных путей к поселкам, а также вопросы освещения, строительства инженерных коммуникаций. Выступления участников встречи выслушал корреспондент ИА «Татар-информ».
Послание-2021: 10 главных тезисов из выступления Владимира Путина
Здоровье
Новые больницы, дорогие лекарства и обратная связь: как развивается детское здравоохранение в Татарстане?
Экономика
Казанцы разлюбили ипотеку: весь рынок недвижимости Татарстана в четырех графиках
Происшествия
«Они сказали, что сын тоже виноват»: мать погибшего под колесами грузовика в Казани студента медколледжа – о виновнике трагедии
Общество
Android на завтрак, Python на обед: как готовят программистов в одном из лучших лицеев Татарстана
Смотреть все
Фоторепортажи
15 фото
Презентация журнала "Идел"
Смотреть все
Видео
Деревня Екатериновка: жизнь в ожидании моста
Смотреть все
main_right_column_240_400_1
main_right_column_240_400_2
footer_widget_top_pos_1
Фото
15 фото
Презентация журнала "Идел"
25 фото
Международный форум в Казанском инновационном университете
15 фото
В центре Казани появилась скульптурная композиция «Яратам»
15 фото
Заседание экспертного клуба "Волга"
Смотреть все
footer_widget_top_pos_2
Видео
Деревня Екатериновка: жизнь в ожидании моста
Останови огонь
Призрачный гонщик в Альметьевске
«Дом без боли». Строим вместе
Смотреть все