«Отдала 17 миллионов на декларирование»: что делать, если ваши деньги ушли мошенникам?

Эксперты постоянно придумывают новые способы защиты от кибермошенников, однако люди продолжают вестись на простые уловки. Ущерб от действий аферистов в Татарстане постепенно снижается, однако общие суммы ущерба все равно переваливают за миллиард. Как обезопасить себя и своих близких от обмана, читайте в материале «Татар-информа».





О статистике киберпреступлений, способах борьбы с мошенниками, и историях тех, кто, увы, не прислушался к советам экспертов, говорили сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» о мерах противодействия распространенным схемам мошенничества.

«За 4 месяца этого года мошенники похитили у жителей Татарстана 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с таким же периодом прошлого года ущерб стал меньше на 227 миллионов рублей, то есть на 13%. Несмотря на это, ситуация в сфере кибер– и телефонного мошенничества остается напряженной», – привел данные оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по РТ Радис Юсупов.



В этом году было возбуждено 4 539 уголовных дел по случаям дистанционных хищений денег у жителей республики. Чаще всего аферисты обманывают татарстанцев, предлагая им «уберечь» деньги от несанкционированных переводов на Украину, представляются сотрудниками ФСБ и так далее.

«Также они используют такой предлог, как взлом личного кабинета Госуслуг, составления доверенностей, займов, кредитов. Чтобы якобы сохранить денежные средства они представляются сотрудниками Центробанка, сотрудниками служб безопасности банков, налоговых служб, сообщают, что у человека есть неподтвержденный трудовой стаж. Мошенники говорят, что нужно продиктовать пароли из смс, чтобы пересчитать пенсию или другие выплаты», – объясняет Радис Юсупов.

Кибераферисты часто представляются сотрудниками операторов сотовой связи и под предлогом продления договора связи просят назвать код из смс.

Вложение в инвестиции и обещания баснословных доходов – также один из популярных способов обмана в Сети.

«Участились случаи, когда у жителей Татарстана стали появляться десятки сим-карт в других регионах России»

Кибераферисты могут держать жертву на крючке несколько дней и даже месяцев, постепенно вытягивая из нее деньги. Когда личные сбережения у человека заканчиваются, они убеждают его оформлять кредиты.

«В период с 12-го по 16 апреля мошенники украли у 66-летнего жителя Казани 3 миллиона рублей сбережений. Они внушали ему, что его деньги заработаны преступным путем и чтобы доказать законность их происхождения, нужно всю сумму передать курьеру, который передаст их в соответствующие службы для декларирования», – привел пример сотрудник МВД.

56-летний житель Набережных Челнов передал аферистам, которые представились лже-сотрудникам полиции, 4,5 миллиона рублей. Они также рассказывали ему про декларирование.

«С 18-го по 29 апреля 52-летняя жительница Казани отдала курьеру 4,6 миллиона рублей. Они использовали точно такой же предлог, как и в остальных случаях. С 30 марта по 15 апреля 71-летняя женщина из Набережных Челнов также потеряла 11,5 миллиона рублей. Еще у одной, 36-летней жительницы Автограда, с 12 февраля по 19 апреля, похитили 17,8 миллиона рублей. Все эти мошенники выдавали себя за сотрудников силовых ведомств», – привел данные он.

Радис Юсупов подчеркнул, что никогда никакие ведомства и министерства никогда не будут требовать доказать происхождения денег онлайн, а также напомнил, что понятие «безопасный счет» придумали мошенники.

Защитить себя и своих близких сегодня можно с помощью различных услуг и онлайн-сервисов: самозапрет на оформление кредитов через Госуслуги, сервиса «второй руки», оформления запрета на продажу недвижимости без личного присутствия и так далее.

«Хотелось бы, обратить внимание – в последнее время участились случаи, когда жители Татарстана стали обнаруживать, что на них оформляются десятки сим-карт в других регионах России. Выяснилось, что мошенники вербуют сотрудников сотовой связи, которые имеют доступ к базам данным и оформляют сим-карты на посторонних людей. Это делается для того, чтобы мошенники могли совершать звонки своим потенциальным жертвам», – рассказал он.

Чтобы уберечь себя от такой опасности, необходимо оформить самозапрет на оформление сим-карт на Госуслугах.

Банкам удалось уберечь почти 14 триллионов рублей денег клиентов

За 2025 год банки пресекли 134 миллиона попыток мошенников похитить деньги со счетов россиян, что почти в два раза больше, чем в 2024-м. таким образом удалось уберечь почти 14 триллионов рублей денег клиентов, рассказала начальник экономического отдела Отделения Банка России – Национального банка по РТ Елена Кирсанова.

«Быть обманутым мошенниками может любой. Тем не менее, в результате опроса мы выявили среднестатистический портрет жертвы, который совпадает с данными в Татарстане. В 2025 году чаще всего на уловки мошенников попадались проживающие в городе, работающие женщины со средним уровнем дохода и средним образованием. Наибольший интерес у мошенников вызывают экономически активные люди в возрасте от 25 до 64 лет», – объяснила она.

29% опрошенных рассказали, что хотя бы раз сталкивались с мошенниками, а 9% лишились своих средств, добавила она.

Банки постоянно придумывают новые способы борьбы с киберпреступлениями.

«Нами формируется база данных, куда поступает информация о мошеннических действиях, в том числе о счетах, которые хоть раз были замечены в мошеннических схемах. Информацию Банк России ежедневно направляет во все банковские организации. Перед тем, как осуществить перевод, банки обязаны проверить, не находятся ли в этой базе данные реквизитов получателя средств», – объяснила она.

Начальник экономического отдела Отделения Банка России убедительно попросила каждого, кто столкнулся с мошенниками, передавать информацию о них в банки, чтобы их счета и номера телефонов мгновенно блокировали, и они не могли продолжить совершать преступления.

«Сразу же заблокируйте карту – это можно сделать через мобильное приложение банка»

«Что делать, если мошенники все-таки похитили деньги с вашего счета? Как только вы это обнаружили, сразу же заблокируйте карту – это можно сделать через мобильное приложение банка, позвонив в контактный центр и обратиться в отделение банка. В течение суток нужно написать заявление на несогласие с операцией и взять выписку по счету – банк обязан принять заявление и предоставить вам выписку», – отметила Елена Кирсанова.

Клиенты крупных банков могут отправить обращение в мобильном приложении. Затем, как можно скорее, нужно обратиться в полицию, чтобы составить заявление о мошенничестве.

«Теперь банки, перед выдачей клиенту денежных средств через банкомат, обязаны проверить, не находится ли человек под действием злоумышленников и не проводит ли эту операцию сам мошенник. Поэтому перед каждой операцией банки проверяют наличие специальных признаков, которые определил Банк России. Например, если это нетипичная для вас операция по времени, месту и способу совершения, объему полученных денег», – объяснила она.

Если есть хотя бы один из перечисленных признаков, банк устанавливает лимит на выдачу наличных через банкомат до 50 тысяч рублей в сутки – он будет действовать 48 часов.

«Если человек находится под влиянием мошенников, у него будет время разобраться в ситуации и отказаться от нее. Снять более крупную сумму в этот день можно, обратившись в отделение банка», – добавила начальник экономического отдела Отделения Банка России.

Такие меры, в том числе, позволили снизить объем ущерба от хищений с помощью снятия наличных через банкоматы на 40%.

В мессенджере МАХ включите безопасный режим – мошенники не смогут до вас дозвониться

«Сегодня в Татарстане уже 700 тысяч пользователей установили самозапрет на получение кредитов и оформления сим-карт через Госуслуги. 63 тысячи жителей Татарстана подключили эти запреты через МФЦ», – рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

С прошлого года действует маркировка звонков – на экранах смартфонов можно видеть названия компаний, которые нам звонят. Это помогает в некоторых случаях вычислить мошенников.

«Если нет подписи или эта компания вам не знакома, на звонок лучше не отвечать», – добавил он.

Многие звонят через мессенджер, чтобы обезопасить себя от мошенников. В мессенджере МАХ минцифры рекомендует включить безопасный режим – так мошенники не смогут до вас дозвониться.

«Через электронную почту мы также получаем письма от мошенников. Часто они могут присылать заманчивые предложения – бонусы, скидки – чтобы получить их, они предлагают пройти по ссылке. Пройдя по ней, человек попадает на фишинговые сайты, где ему предлагают ввести свои личные данные, банковские реквизиты и так далее», – привел пример Альберт Яковлев.

Он порекомендовал пользоваться отечественными почтовыми сервисами, такими, как «Яндекс» и «Мейл.ру», которые имеют современные механизмы защиты.

«Рассылки мошенники также совершают через смс. Они просят пройти по ссылке, пройти авторизацию, подтвердить, что вы не робот и так далее. Совершая эти действия, они могут осуществить платную рассылку таких же смс с вашего номера. Поэтому мы рекомендуем не проходить по ссылкам, которые вам отправляют с сомнительных номеров», – добавил замминистра.

Существуют сезонные активности мошенников. Например, весной они используют такой способ, как доставка цветов: звонит якобы курьер и просит назвать код из смс, чтобы вы могли получить доставку. Однако этот код на самом деле является кодом от Госуслуг.

«Сегодня мошенники также выбирают информационные поводы для своих уловов. К сожалению, наши граждане ведутся и переходят по ссылкам. Так, может прийти сообщение якобы от управляющей компании со ссылкой на

график отключения горячей воды. Такие же сообщения могут приходить при поступлении в институт и по другим сезонным поводам. Просим быть бдительными», – подчеркнул он.

«80% мошенников начинают с мягкого давления, они играют на эмоциях»

Как правило, 80% решений в жизни человек принимает, опираясь на эмоции. Этим пользуются мошенники в своих стратегиях обмана, рассказала начальник отдела психологической помощи Республиканского центра «Навигатор» Аделя Анисимова.

«Очень важно научиться говорить ‘’Нет’’. 80% мошенников начинают с мягкого давления, они играют на эмоциях. Наша эмпатия и доброта могут сработать в минус при общении с мошенниками, поэтому очень важно развивать критическое мышление. Добавлю, что саморегуляция – это очень важное понятие, так же, как и эмоциональный интеллект», – объяснила психолог.

Эмоциональные решения наш мозг принимает за 12 милисекунд, отметила она.

«Важно тренироваться и отслеживать, как мы реагируем на разные ситуации: “Успел ли я подумать? Или сделал все, что мне говорят и предлагают, не раздумывая?”. Мошенники играют на таких эмоциях как жалость, страх, жадность, надежда, сочувствие, любопытство, доверие и чувство срочности. Они не играют на какой-то одной эмоции, а делают некий коктейль сложных эмоций и начинают свои манипуляции», – рассказала Аделя Анисимова.

Она советует прекратить разговор, если вы чувствуете, что эмоции берут вверх и дать себе возможность успокоиться, чтобы принять правильно решение.

Чтобы уберечь от аферистов своих пожилых родственников, нужно выработать правило – в любой ситуации, когда нужно принять решение, они будут советоваться с близкими.

«Пожилые люди могут не запомнить какие-то правила безопасности, не понять, как действовать в стрессовой ситуации. Поэтому правильным было бы, выработать привычку звонить вам. Сфера телефонов и интернета появилась в их жизни, когда они стали уже пожилыми, поэтому им очень сложно в этом ориентироваться», – добавила психолог.