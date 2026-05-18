Делегация Чистопольского района доставила гуманитарную помощь жителям Лисичанска

Фото: аппарат вице-премьера РТ Рината Садыкова

Из Чистопольского района РТ в подшефный Татарстану город Лисичанск доставили гуманитарный груз. Колонну, возглавляемую главой муниципалитета Дмитрием Ивановым, встретил и сопроводил заместитель Премьер-министра РТ Ринат Садыков.

Основное внимание при формировании помощи уделили поддержке многодетных и молодых семей, маломобильных граждан и социально незащищенных жителей подшефного города. Значительная часть груза была собрана по заявкам гуманитарного центра Лисичанска.

В состав этой партии помощи вошли детское питание и сухие смеси, средства гигиены для детей и взрослых, подгузники, детская одежда, игрушки и продукты питания, в том числе картофель.

«Благодаря поддержке агрохолдинга „Чистополье“ и лично председателя совета директоров Альберта Хуснуллина удалось закупить большой объем детского питания и средств гигиены для детей и взрослых. Также для жителей Лисичанска направили более двух тонн картофеля», – подчеркнул Дмитрий Иванов.

Помимо помощи мирным жителям, делегация доставила груз для военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Бойцам передали автомобили «УАЗ Патриот» и Lada Niva, бензиновые и дизельные генераторы, бензопилы, OSB-плиты, строительные материалы, инструменты, продукты питания и адресные посылки от родных и близких.

«Мы везем нашим ребятам всё необходимое по их запросам: автомобили, стройматериалы, оборудование, генераторы, посылки из дома. Стараемся оперативно закрывать потребности и постоянно поддерживаем связь с бойцами», – отметил глава района.

По словам Дмитрия Иванова, при формировании гуманитарной помощи район ориентируется прежде всего на реальные потребности жителей и запросы гуманитарного центра.