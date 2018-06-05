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Из-за высокой температуры есть угроза обрушения конструкций ТЦ «Порт»

Татар-информ

5 июня 2018, 12:24

Происшествия

Из-за высокой температуры есть угроза обрушения конструкций ТЦ «Порт»

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Фото: Ильнар Тухбатов


Отдел надзорной деятельности по Приволжскому району Казани по факту пожара в ТЦ «Порт» возбудил уголовное дело.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Из-за высокой температуры есть угроза обрушения конструкций ТЦ «Порт», сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром произошел пожар в блоке «Б» торгового центра «Порт», который расположен на Оренбургском тракте в Казани.

Первоначальная площадь пожара составляла 20 кв. метров. За несколько часов она возросла в 10 раз.

На месте работают 319 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 74 единицы техники. Коммунальными службами производится оперативный подвоз воды к ТЦ.

С места ЧП были эвакуированы 20 человек охраны и персонала ТЦ. Пострадавших в пожаре нет.

На месте ЧП работают специалисты Минэкологии и природных ресурсов РТ. С помощью передвижных лабораторий они контролируют экологическую обстановку.

Как стало известно ИА «Татар-информ», отдел надзорной деятельности по Приволжскомй району Казани возбудил уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности».

 

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