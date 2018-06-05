МЧС РТ: Площадь пожара в ТЦ «Порт» увеличилась в десять раз

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Площадь пожара в ТЦ «Порт» увеличилась в десять раз – с 20 до 200 квадратных метров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ,
Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что сегодня в ТЦ «Порт» рано утром вспыхнул пожар.
На месте ЧП работают свыше 300 сотрудников личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона. Коммунальными службами производится оперативный подвоз воды к ТЦ.
Из здания были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Пострадавших нет.
К горящему зданию торгового центра прибыли мэр Казани Ильсур Метшин, начальник УМВД России по Казани Алексей Соколов и министр ГО и ЧС РТ Рафис Хабибуллин.
На месте ЧП работает передвижная лаборатория Минэкологии и природных ресурсов РТ. Специалист министерства постоянно производят мониторинг экологических показателей окружающей среды.
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