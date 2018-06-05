Оценить экологическую обстановку на место ЧП выехали представители Минэкологии и природных ресурсов РТ.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). Площадь пожара в ТЦ «Порт» увеличилась до 60 кв. метров, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении в ТЦ «Порт», расположенном на Оренбургском тракте в Казани.

Прибывшие по второму номеру вызова к месту ЧП пожарные обнаружили, что возгорание происходит на первом этаже торгового центра. В процессе тушения категорию сложности пожара сменили на четвертую.

Сейчас площадь пожара увеличилась 60 квадратных метров. На месте работают 319 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 74 единицы техники.

Из здания центра были эвакуированы 20 человек охраны и персонала. Никто не пострадал.

Район, где расположен «Порт», маловодный, что создавало дополнительные трудности в борьбе с огнем. Водоканал помог решить эту проблему, подняв давление в системе водоснабжения. Кроме того на подвоз воды работают машины коммунальных служб.

«29 апреля данный торговый центр проверялся специалистами надзорных органов по инициативе Прокуратуры РТ. Также 4 мая 2018 года специалисты надзорной деятельности МЧС России проверили данный объект. Были выявлены пять нарушений требований пожарной безопасности», – рассказал ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РТ Андрей Родыгин.

К горящему торговому центру выехали представители Минэкологии и природных ресурсов республики. С помощью передвижных лабораторий они будут контролировать экологическую обстановку.