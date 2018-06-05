МЧС РТ: В пожаре в торговом центре «Порт» в Казани никто не пострадал

Фото: ГУ МЧС России по РТ
(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В пожаре в торговом центре «Порт» в Казани никто не пострадал, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в тторговом цетре «Порт» на Оренбургском тракте в Казани произошло возгорание. Пожар возник на первом этаже здания.
На месте ЧП работают 80 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона и задействована 21 единица техники.
Из задымленного здания были эвакуированы 20 сотрудников охраны и персонала.
Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара никто не пострадал.
Оценить экологическую обстановку на место ЧП выехали представители Минэкологии и природных ресурсов РТ.
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