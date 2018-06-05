МЧС РТ: В пожаре в торговом центре «Порт» в Казани никто не пострадал

Возгорание произошло сегодня утром на первом этаже торгового центра.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В пожаре в торговом центре «Порт» в Казани никто не пострадал, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром в тторговом цетре «Порт» на Оренбургском тракте в Казани произошло возгорание. Пожар возник на первом этаже здания.

На месте ЧП работают 80 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона и задействована 21 единица техники.

Из задымленного здания были эвакуированы 20 сотрудников охраны и персонала.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в результате пожара никто не пострадал.