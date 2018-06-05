В Казани на кровле ТЦ «Порт» замечен дым

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). На Оренбургском тракте в Казани задымление в торговом центре «Порт», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Как сообщили пожарным очевидцы, задымление наблюдается в районе кровли торгового центра.
Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона выехали на место по второму номеру вызова. Идет эвакуация посетителей и сотрудников ТЦ.
Как стало известно ИА «Татар-информ», горение происходит на первом этаже, площадь пожара порядка двадцати квадратных метров.
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