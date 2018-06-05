Торговый центр «Порт» в Казани тушат по четвертому номеру вызова

Из здания тогргового центра эвакуированы 20 сотрудников охраны и персонала.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»).ТЦ «Порт» в Казани тушат по четвертому номеру вызова, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром от очевидцев поступило сообщение о задымлении на кровле ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте в Казани.

На месте ЧП созданы четыре боевых участка. По четвертому номеру вызова работают 80 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона и задействована 21 единица техники.

Из здания эвакуировали 20 сотрудников охраны и персонала. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Огонь охватил помещение на первом этаже ТЦ. Площадь возгорания составляет 20 кв. метров.