Торговый центр «Порт» в Казани тушат по четвертому номеру вызова

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»).ТЦ «Порт» в Казани тушат по четвертому номеру вызова, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром от очевидцев поступило сообщение о задымлении на кровле ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте в Казани.
На месте ЧП созданы четыре боевых участка. По четвертому номеру вызова работают 80 человек личного состава Казанского пожарно-спасательного гарнизона и задействована 21 единица техники.
Из здания эвакуировали 20 сотрудников охраны и персонала. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Огонь охватил помещение на первом этаже ТЦ. Площадь возгорания составляет 20 кв. метров.
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