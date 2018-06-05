Появилось видео задымления в ТЦ «Порт» в Казани

Сообщение о дыме над крышей торгового центра поступило от очевидцев сегодня утром.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео задымления в ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте в Казани.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сообщение о возможном пожаре в торговом центре поступило от очевидцев сегодня утром. На кадрах видеозаписи отчетливо видно, как над крышей ТЦ поднимается черный едкий дым.

К месту ЧП уже выехали экстренные службы. Из здания торгового цетра производится эвакуация людей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.