В торговом центре «Порт» в Казани горит первый этаж

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(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В ТЦ «Порт» горит первый этаж, сообщили ИА «татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧс России по РТ.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении кровли ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте в Казани.
Распоряжении ИА «Татар-информ» появились первые кадры видеозаписи с места ЧП. На них отчетливо видно, как над ТЦ поднимется черный едкий дым.
Прибывшие к месту пожара огнеборцы работают по третьему номеру вызова. Площадь пожара составляет 20 кв. метров. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
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