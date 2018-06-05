В торговом центре «Порт» в Казани горит первый этаж

Пожарные работают на месте по третьему номеру вызова.

(Казань, 5 июня, «Татар-информ»). В ТЦ «Порт» горит первый этаж, сообщили ИА «татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧс России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня утром на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о задымлении кровли ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте в Казани.

Распоряжении ИА «Татар-информ» появились первые кадры видеозаписи с места ЧП. На них отчетливо видно, как над ТЦ поднимется черный едкий дым.

Прибывшие к месту пожара огнеборцы работают по третьему номеру вызова. Площадь пожара составляет 20 кв. метров. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.