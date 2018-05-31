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Эльза Кузнецова

1 июня 2018, 11:28

Шоу-бизнес

Шнур признался в многочисленных изменах

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Сергей Шнуров опубликовал в своем микроблоге стихотворение, в котором признался в многочисленных изменах.

(Казань, 1 июня, «Татар-информ»). Певец и музыкант Сергей Шнуров, объявивший о разводе с женой Матильдой неделю назад, опубликовал в своем микроблоге стихотворение, в котором признался в многочисленных изменах.

«Муз бывало, и немало / Светских, полусветских львиц. / И крутило и ломало. / Ниццы брал я для девиц! / Что семейные мне узы? / Шнур не завязать узлом. / Выпьешь, так вообще все музы. / Трезвым – предложений лом <…>», – написал лидер «Ленинграда».

Поклонники поддержали Шнура, отметив, что это «крик отчаяния», другие заметили, что Матильда – одна единственная.

«Да это же крик отчаяния! Попытка самовнушения! Хорохорится, себя подбадривает, а значит, по факту фигово ему!», «Все порой совершают глупости, только разный у всех габарит, одни мастера сжигают рукописи, а другие – своих Маргарит», «Дело все в том, что Она – единственная», – написали поклонники.

Пара сыграла свадьбу в 2010 году и прожила в браке восемь лет. Общих детей у них не родилось. Матильда также обратилась к поклонникам музыканта и попросила их не обижать «великого, но ранимого Шнура».

Ранее Шнуров уже опубликовал грустные строчки: «Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью <...>».

 

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

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