Стала известна причина развода Шнура и Матильды

Фронтмен «Ленинграда» посвятил стихотворение своему разладу с женой.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Брак лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и журналистки Матильды разрушили многочисленные измены музыканта. Об этом он намекнул в своем Instagram'e, комментируя домыслы пользователей.



Фронтмен «Ленинграда» посвятил стихотворение своему разладу с супругой. На своей странице он написал: «Пускай сейчас мне больно очень. Я ранен, может и убит. И кровь сочится межу строчек. Уэльбек? Флешбэк? Или кульбит? Я рад тому, что ярко, сочно. Ошибки нет, я не учту. Мне есть, что вспомнить этой ночью <...>».



Под постом разгорелись нешуточные страсти среди фанатов, которые назвали предполагаемые причины развода некогда счастливой пары. Некоторые из них Шнур решил прокомментировать.



На упрек одной из подписчиц, почему Шнур «не ныл, когда изменял своей жене», певец ответил, что «ныл, но по-другому поводу». На реплику другого пользователя о том, что творчество музыканта всегда помогало ему в моменты депрессии, а теперь якобы сам «спаситель» попал в травматичную ситуацию, музыкант ответил, что он «пока жив».



Большинство поклонников поддержали певца. «Шнур, кто из них без греха, пусть кинут камень. Все будет гуд. Смотри только вперед», «Шнур, что за сопли, давай лучше концерт», «Эмоций Вам захотелось», – написали пользователи.



Ранее Матильда, комментируя развод с певцом, сказала, что не хочет выставлять личную жизнь напоказ.