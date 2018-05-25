Друзья и звезды шоу-бизнеса сочли развод Шнура стебом

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Фото: www.instagram.com
(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Звезды шоу-бизнеса высказались о разводе Сергея Шнурова с женой Матильдой. О расставании после восьми лет брака солист «Ленинграда» заявил сегодня в своем Instagram'e.
Продюсер Иосиф Пригожин и друг Сергея Шнурова музыкант Станислав Барецкий заявили, что новость, скорее всего, является фейковой.
Пригожин заявил: «Если бы мы с Валерией, не дай бог, разводились, шок был бы ярче и больше». И добавил, что развод – «это плохо». При этом он отметил, что Шнур и Матильда «хайповые ребята» и «любят приколоться».
Барецкий также уверен, что новость о разводе – утка и таким образом певец решил «постебаться» над своими фанатами. По словам музыканта, он бы уже точно знал, если бы Шнур решил развестись.
Бывшая солистка группы «Ленинграда» Юлия Коган отметила, что «все разводятся» и что обычно «такими вещами не шутят». Лидер «ДДТ» Юрий Шевчук призвал журналистов и общественность «не лезть в душу».
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