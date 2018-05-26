Матильда Шнурова попросила не обижать «великого, но ранимого» Шнура

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(Казань, 27 мая, «Татар-информ»). Супруга лидера «Ленинграда» Матильда Шнурова попросила не обижать супруга после его заявлений о разводе. Журналистка обратилась к подписчикам со страниц своего Instagram`a.
Она сообщила, что не ожидала получить такую колоссальную поддержку, в том числе и от незнакомых ей людей, так как считает свою персону не особо значимой.
«Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте Сергея, он хоть и великий, но нежный и ранимый», – написала Матильда и добавила, что друзьям расскажет все лично.
О разводе Шнур сообщил 25 мая. Новость произвела эффект взорвавшейся бомбы. Многие коллеги лидера «Ленинграда» не поверили ему и сочли заявление музыканта стебом над фанатами. В итоге брак супругов просуществовал восемь лет. Причиной развода явилась неверность супруга. Детей в браке не появилось.
Ранее Матильда, комментируя развод с певцом, сказала, что не хочет выставлять личную жизнь напоказ, а Шнур посвятил стихотворение разводу с женой.
Я никак не ожидала получить такую поддержку от совершенно незнакомых мне людей потому что, если честно и без всякого кокетства, с трудом верю в свою хоть какую-то значимость рядом с действительно большим. Огромное вам человеческое спасибо! Ваши слова очень много значат, на них обопрусь пока. И не обижайте @shnurovs, он хоть и великий, но нежный и ранимый. Друзьям всё лично.
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