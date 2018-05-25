Сергей Шнуров официально объявил о разводе с женой

(Казань, 25 мая, «Татар-информ»). Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров объявил о разводе со своей женой Матильдой. Об этом артист сообщил в своем Instagram`e.



«С большим сожалением, но любовью и благодарностью друг к другу, предотвращая всевозможные домыслы и слухи, мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись. Просьба ко всем СМИ не нарушать наше личное пространство. Спасибо», – говорится в сообщении исполнителя.

Фанаты Шнура по-разному отреагировали на новость. Кто-то посочувствовал избраннице исполнителя, кто-то стал готовиться к замужеству. «Вакансия свободна, я готовлюсь выйти замуж», «Очень жаль... Скажите что это не правда...», «С сожалением и любовью – это для тебя, а она просто не приняла твой вечно кайфушный образ жизни!», «Ну что же... Взрослые люди... Все красиво сказал», – выразили свое мнение поклонники.



Брак с воронежской журналисткой Еленой Мозговой (настоящее имя Матильды) стал для музыканта третьим по счету. Супруги начали встречаться в 2007 году и узаконили свои отношения в 2010-м. В итоге брак музыканта и журналистки просуществовал восемь лет. Общих детей у пары не появилось.



Первой женой музыканта Шнурова стала Мария Исмагилова. В 1993 году она родила Сергею дочку Серафиму. Второй официальной супругой скандального певца была бывший директор питерского коллектива «Пеп-си» Светлана Костицына. В 2000 году на свет появился их сын Аполлон.



Свадьба с Еленой Мозговой была скромной. На свадьбу к Сергею и Елене пришли 18 человек. Новоиспеченные муж и жена вышли из ресторана без обручальных колец, которые они за два часа до вечеринки только-только надели друг другу на пальцы. «Не в кольцах дело, – прокомментировал Шнуров, – а в любви».