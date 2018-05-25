Жена Сергея Шнурова подтвердила расставание с музыкантом

Матильда поблагодарила всех за поддержку и слова сочувствия, однако фанаты отказываются верить в эту новость.

(Казань, 26 мая, «Татар-информ»). Жена музыканта Сергея Шнурова Матильда (настоящее имя – Елена Мозговая) подтвердила расставание с певцом. Об этом журналистка сообщила в своем Instagram`e.



«Мне нелегко комментировать ту печальную новость, которые многие из вас сегодня узнали. Я воздержусь и позволю себе личное оставить личным», – написала журналистка под совместным фото с Ксенией Собчак, а также сообщила, что посетила закрытый показ документальной ленты «Дело Собчака».



Матильда поблагодарила всех за поддержку и слова сочувствия, однако фанаты отказываются верить в эту новость.



«Нет нет нет, я не верю, почему всё заканчивается!? Я так не хочу!!! Неужели ничего нет навсегда?!», «Может, все же пиар ход? Так хочется в это верить)))», «Всё будет хорошо, Матильда, всё точно будет хорошо у вас!» – написали поклонники на страничке журналистки (орфография и пунктуация авторов соблюдены – прим. Т-и).



О разводе супругов стало известно 25 мая. Шнур сообщил об этом в своем микроблоге. Многие коллеги лидера «Ленинграда» не поверили ему и сочли заявление музыканта стебом над фанатами. Брак супругов просуществовал восемь лет.