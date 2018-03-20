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Пригожин о Макаревиче: Как можно ненавидеть собственный народ?

20 марта 2018, 21:02

Пригожин отметил, что некоторые знаменитости зазвездились «от собственного величия и забыли, откуда сами взялись».
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(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на слова Андрея Макаревича о «злобных дебилах». Он отметил, что некоторые знаменитости зазвездились «от собственного величия и забыли, откуда сами взялись», пишут «Дни.Ру».

Пригожин отметил, что подобные высказывания недопустимы.

«На песнях Макаревича выросло поколение людей. Отсюда и вопрос: как ты можешь ненавидеть собственный народ, на котором заработал и продолжаешь зарабатывать деньги?! Должно же быть, в конце концов, какое-то уважение», — высказал свое мнение продюсер.

Он также отметил, что жителям России надо научиться радоваться простому счастью и перестать завидовать чужим успехам.

Ранее Макаревич в своем Facebook`e написал, что американцы веселее, добрее и спокойнее россиян, которые с помощью 25-го кадра превращаются в «злобных дебилов». Провокационное высказывание музыканта осудили многие политики, музыканты, артисты.

Представитель МИД Мария Захарова призвала Макаревича прекратить оскорбления россиян.


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