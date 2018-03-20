Макаревич о «злобных дебилах»: Россияне меня неправильно поняли

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отреагировал на многочисленные нападки в свой адрес после высказывания о превращении россиян в «злобных дебилов».



На своей странице в социальной сети Facebook музыкант написал, что с самого утра у него начал разрываться телефон от звонков, и он не мог понять почему. На просьбы журналистов дать комментарий по поводу провокационного заявления – отказывался, так как находился в пути из Чикаго в Торонто.



«На десятом звонке призадумался – что случилось-то? Уж не умер кто? К вечеру добрались до гостиницы, зашел в сеть – вот оно что! Я, оказывается, «назвал россиян злобными дебилами»! Меня осуждают! Отец русской демократии Милонов, титаны рока Скляр и Лоза! И прочие оскорбленные представители русского народа», – написал на своей страничке Макаревич (пунктуация автора здесь и далее соблюдена – прим. Т-и).



Он отметил, что не говорил про россиян ничего плохого.



«А только зря они это — не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): „Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов“. Есть разница, нет? Хотя судя по поднявшейся волне г*** — работает этот двадцать пятый кадр, работает», — подытожил он.



Ранее певец написал, что американцы куда спокойнее, добрее и веселее россиян. Чтобы исправить ситуацию, по мнению Макаревича, необходимо спилить Останкинскую башню.