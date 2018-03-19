Лоза раскритиковал слова Макаревича о превращении россиян в «злобных дебилов»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Певец и композитор Юрий Лоза отреагировал на слова Андрея Макаревича о жителях России, которые превращаются в «злобных дебилов», сообщает РИА Новости.



Лоза отметил, что, возможно, лидера «Машины времени» действительно окружают злобные люди, которые не хотят ему добра, но, возможно, у композитора просто болел в России живот, а после общения с американцами он прошел.



Ранее Макаревич назвал американцев более спокойными, добрыми и веселыми людьми, чем россияне. В ответ на вопрос, как же изменить ситуацию, музыкант предложил спилить Останкинскую башню.



По мнению Лозы, в любой нации есть разные люди – как добрые, так и не очень, а телевидение может нести как позитивную, так и негативную информацию. «Сковородка тоже может как убить, так и накормить», – добавил певец.



Депутат Госдумы Наталья Поклонская также отреагировала на высказывание Макаревича. «Так это он себя имел в виду», – заявила парламентарий Федеральному агентству новостей. А глава Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева посоветовала ему остаться жить в США, среди «веселых и добрых» американцев.