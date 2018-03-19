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Андрей Макаревич сравнил россиян со «злобными дебилами»

19 марта 2018, 17:47 , Фото: скриншот

Андрей Макаревич сравнил россиян со «злобными дебилами» Под постом музыканта развернулись настоящие словесные баталии.
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(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). Музыкант и певец Андрей Макаревич назвал жителей России «злобными дебилами». На своей странице в Facebook он рассказал о поездке в США и отметил, что американцы куда веселее и добрее россиян.

«Каких-то три года не был в Америке. И впервые поразило – насколько они спокойнее, веселее и добрее нас. Это не они стали лучше – они не стали лучше. Это с нами происходит что-то ужасное», – написал музыкант на своей страничке.

Под постом музыканта развернулись настоящие словесные баталии.

В ответ на один из комментариев Макаревич написал, что ему кажется, будто в России изобрели «какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». На вопрос можно ли исправить ситуацию, Макаревич ответил, что для начала необходимо спилить Останкинскую телебашню.

Некоторые комментаторы предложили поближе приглядеться к американцам, так как у них тоже есть «клыки и рога», а другие отметили, что, пережив 90-е и множество несправедливостей по отношению к России в современном мире, ее жители находятся в относительно великолепной форме.

В прошлом месяце после слов актера Алексея Серебрякова о «силе, наглости и хамстве» был опубликован список критикующих Россию актеров. Андрей Макаревич в него не попал.


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