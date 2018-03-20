Захарова призвала прекратить оскорбления россиян после провокации Макаревича

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отреагировала на слова Андрея Макаревича о «злобных дебилах». На своей странице в социальной сети Facebook она призвала прекратить оскорбления в адрес россиян.



«Все, кто еще захочет назвать россиян „злобными дебилами“ или еще как-нибудь, вспоминайте эксперимент 2018 года: ваш кандидат (от партии „Гражданская платформа“ Ксения Собчак — прим. Т-и), назвавший народ „генетическим отребьем“, набрал свои 1,6 процента. Перестаньте нас оскорблять — права такого не имеете!» — написала Захарова.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Макаревича «троллем». По словам парламентария, подобными провокационными словами он пытается подогреть к себе интерес. Однако в России на него никто не хочет смотреть. «Он думает, что его не показывают, потому что запрещают, а на него просто смотреть никто не хочет в России. Его презирает большинство людей, которых он называет быдлом», — заявил Милонов.

Ранее Макаревич написал на своей странице в социальной сети Facebook, что американцы добрее и веселее россиян, а в России действует госпропаганда, превращающая людей в «злобных дебилов». Позже он отметил, что его слова были восприняты неверно и очень удивился шумихе вокруг своей персоны.