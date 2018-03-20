В соцсетях появилось видео страшной аварии с участием «Форда Транзит» и «Валдая» в Татарстане

(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Очевидцы делятся в социальных сетях кадрам видеозаписи последствий страшной аварии с участием «Форда Транзит» и «Валдая» в Татарстане.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что смертельное ДТП произошло рано утром на трассе М7.

По предварительной версии, водитель пассажирского автобуса «Форд Транзит» не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим «Валдаем».

В результате ДТП водитель «Форда» и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Еще шестеро человек получили различные травмы и были госпитализированы в больницу.

На кадрах видно, что зарубежный микроавтобус получил серьезные повреждения кузова. Передняя часть «Форда» буквально вмята в салон. Кабина водителя серьезно деформирована. Не исключено, что шофера пришлось доставать из салон автомобиля с помощью специальных инструментов.

