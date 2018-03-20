В аварии микроавтобуса и «ГАЗа» в Татарстане пострадали шесть человек

(Казань, 19 марта, «Татар-информ», Валерия Белова). Шесть человек пострадали при столкновении микроавтобуса и «ГАЗа». Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-секретарь Минздрава РТ Айгуль Салимзянова.

«Два человека скончались на месте ДТП. На место аварии выезжали три бригады скорой медицинской помощи Елабужской ЦРБ», – отметила пресс-серкетарь.

Пострадавших «скорая» доставила в приемный покой Елабужской ЦРБ. По словам Айгуль Салимзяновой, два человека находятся в тяжелом состоянии, четверо пострадавших – в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла на 116-м километре трассы Казань – Набережные Челны, на выезде с парковки кафе «Тургай».