В Татарстане два человека погибли в аварии микроавтобуса и «ГАЗели»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). На трассе в Татарстане столкнулись микроавтобус и «ГАЗель», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение об аварии поступило в центр управления в кризисных ситуациях в 5.36.

Как выяснилось, на 116-м километре трассы Казань – Набережные Челны, на выезде с парковки кафе «Тургай» столкнулись микроавтобус «Форд», который вез пассажиров из Уфы в Казань, с «ГАЗелью».

По предварительной версии, водитель микроавтобуса и пассажир «ГАЗели» погибли на месте аварии. Пять человек с травмами были госпитализированы в Елабужскую ЦРБ.

На место выехала оперативная группа, а также пожарные и спасатели пожарно-спасательного гарнизона из Елабуги. Сотрудники МЧС при помощи специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента помогли пострадавшим выбраться из разбитых авто и передали их медикам, а также извлекли тела погибших.