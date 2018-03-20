МВД РТ: В аварии с двумя погибшими на трассе М7 виноват водитель микроавтобуса «Форд»

(Казань, 19 марта, «Татар-информ»). В аварии с двумя погибшими на трассе М7 виноват водитель микроавтобуса «Форд» , сообщили ИА «Татар-информ» в пресс службе МВД по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сегодня рано утром на 1016-м километре автодороги Москва – Уфа произошло смертельное ДТП.

По предварительной версии, водитель пассажирского микроавтобуса «Форд Транзит» столкнулся со стоящим автомобилем «Валдай». В момент столкновения в салоне автобуса находились шесть человек.

В результате аварии погиб водитель «Форда» и пассажир «Валдая», который в момент ЧП стоял на обочине дороги. Еще шесть человек получили травмы различной степени тяжести были доставлены в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

