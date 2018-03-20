(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). Появились фото с места смертельного ДТП на трассе Москва – Уфа, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что около шести утра на 16-м километре трассы Казань – Набережные Челны столкнулись пассажирский микроавтобус «Форд» и «Валдай».

В результате аварии два человека погибли на месте. Еще шестеро были доставлены в Елабужскую ЦРБ. Двое из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

По предварительной версии, водитель микроавтобуса «Форд» не справился с управлением и на полном ходу врезался в стоящий «Валдай».

На месте аварии работает следственная группа.