Порошенко выразил солидарность с мерами Великобритании в отношении России

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Президент Украины Петр Порошенко поддержал меры Великобритании, введенные в отношении России после отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает RT.

По его словам, позиция Украины выражается в солидарности с народом Британии, а также поддержке совместного заявления четырех стран по данному инциденту.

Украинский лидер повторил слова главы Минобороны Великобритании Гэвина Уильямсона и попросил Россию «замолчать и убираться вон».

Ранее Москва пообещала скорый ответ на действия Великобритании. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что указание использовать яд «Новичок» для устранения Скрипаля дал лично Президент России Владимир Путин.