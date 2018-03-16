Джонсон вновь обвинил Россию в применении газа «Новичок»

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон предположил, что указание использовать яд «Новичок» для устранения бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля дал лично Президент России Владимир Путин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство «Рейтер».

Глава МИД Соединенного Королевства убежден, что атака в городе Солсбери была организована именно Россией, причем «с высокой вероятностью» санкцию использовать боевое отравляющее вещество дал глава государства.

Ранее Министерство иностранных дел РФ заявило, что отравляющие вещества под названием «Новичок» никогда не разрабатывались в России или в Советском Союзе.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.