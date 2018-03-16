Все новости Татарстан Россия

Политика

Кремль пообещал скорый ответ на действия Великобритании

16 марта 2018, 14:40

Все предпринятые шаги будут соответствовать национальным интересам, заверил Дмитрий Песков.
Песков заявил о невозможности выдвигать версии по делу Скрипаля
Путин лично выберет ответные меры России по отношению к Великобритании
Дмитрий Песков может сменить Юрия Ушакова на посту помощника Президента по международным вопросам
17-летняя дочь Дмитрия Пескова выходит замуж
В Крыму во время проведения референдума находились специальные «вежливые люди» из России – Песков

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Ответ России на действия Великобритании, вызванные отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, не заставит себя долго ждать. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.

По словам представителя Кремля, ответные меры могут быть введены в любую минуту.

«<…> естественно, все шаги будут хорошо обдуманными и будут полностью соответствовать интересам нашей страны», – подчеркнул при этом Песков.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж и затем обмененный, и его дочь Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта редким нервно-паралитическим веществом «Новичок-5» в городе Солсбери. При этом пострадали еще несколько десятков человек.

Накануне Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ отношения с Соединенным Королевством в связи с инцидентом в Солсбери.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter