Министр обороны Великобритании попросил Россию «заткнуться»

(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). России стоит отойти и «заткнуться», а не говорить об ответных мерах в отношении Великобритании. Об этом заявил глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Sky News.

По его словам, инцидент в Солсбери (отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – прим. Т-и) является возмутительным, и Россия получила такой ответ, который заслужила.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «обязательно» ответит высылкой британских дипломатов на действия властей Англии.