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Политика

Министр обороны Великобритании попросил Россию «заткнуться»

15 марта 2018, 15:38

По словам Уильямсона, инцидент в Солсбери является возмутительным.
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(Казань, 15 марта, «Татар-информ»). России стоит отойти и «заткнуться», а не говорить об ответных мерах в отношении Великобритании. Об этом заявил глава Минобороны страны Гэвин Уильямсон, сообщает Газета.Ru со ссылкой на Sky News.

По его словам, инцидент в Солсбери (отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля – прим. Т-и) является возмутительным, и Россия получила такой ответ, который заслужила.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «обязательно» ответит высылкой британских дипломатов на действия властей Англии.


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