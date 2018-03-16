Четыре страны выступили с общим заявлением по делу Скрипаля

(Казань, 16 марта, «Татар-информ»). Четыре страны выступили с общим заявлением по делу бывшего сотрудника Главного разведывательного управления Сергея Скрипаля. Об этом сообщает RT со ссылкой на Sky News.

От Франции, Германии, США и Великобритании последовали обвинения в адрес России в нарушении суверенитета последней. Кроме того, в заявлении сказано об угрозе безопасности всем этим странам.

В документе отмечается, что нервно-паралитическое вещество «в целях нападения» в Европе применили впервые со времен Второй мировой войны. Государства потребовали от России отчитаться о программе «Новичок».

Ранее стал известен путь попадания к Скрипалю отравляющего вещества.