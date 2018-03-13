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«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» Олегу Табакову

13 марта 2018, 10:54 , Фото: кадр из м/ф «Простоквашино»

«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» Олегу Табакову В классических сериях мультфильма кот Матроскин говорил голосом Олега Табакова.
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(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Все новые серии мультипликационного сериала о «Простоквашино» будут посвящены памяти Олега Табакова, передает «Интерфакс». Об этом заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Она отметила, что кончина Табакова – невосполнимая потеря для всего культурного мира. «Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии», – сообщила Слащева.

В классических сериях мультфильма кота Матроскина озвучивал Олег Табаков. В новых сериях этот персонаж заговорит голосом актера Михаила Ефремова. Первая серия нового «Простоквашино» появится в Сети 1 апреля.

Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Он будет похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище Москвы.


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