«Союзмультфильм» посвятит новые серии «Простоквашино» Олегу Табакову

(Казань, 13 марта, «Татар-информ»). Все новые серии мультипликационного сериала о «Простоквашино» будут посвящены памяти Олега Табакова, передает «Интерфакс». Об этом заявила председатель правления студии Юлиана Слащева.
Она отметила, что кончина Табакова – невосполнимая потеря для всего культурного мира. «Все новые серии сериала "Простоквашино" посвятим памяти Олега Павловича. Об этом будет написано в каждой серии», – сообщила Слащева.
В классических сериях мультфильма кота Матроскина озвучивал Олег Табаков. В новых сериях этот персонаж заговорит голосом актера Михаила Ефремова. Первая серия нового «Простоквашино» появится в Сети 1 апреля.
Олег Табаков скончался 12 марта в возрасте 82 лет. Он будет похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище Москвы.