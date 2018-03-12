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Культура

Появились первые подробности смерти Олега Табакова

12 марта 2018, 17:21

По некоторым данным, врачи решили отключить артиста от аппарата жизнеобеспечения.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Стали известные первые подробности смерти актера театра и кино Олега Табакова.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что врачи решили отключить артиста от аппарата жизнеобеспечения. По другим данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

В «Табакерке» подтвердили кончину художественного руководителя театра. Актер скончался сегодня, в 16 часов по московскому времени.

Также стало известно, что близкие Табакова незадолго до его смерти несколько раз приглашали в Первую градскую больницу, где лежал артист, священника.

Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября прошлого года. У него диагностировали сепсис и синдром глубокого оглушения. Табакову провели трахеостомию и подвели к аппарату искусственной вентиляции легких. В декабре актера ввели в искусственную кому.


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