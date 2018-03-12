Появились первые подробности смерти Олега Табакова

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Стали известные первые подробности смерти актера театра и кино Олега Табакова.

«Федеральное агентство новостей» сообщает, что врачи решили отключить артиста от аппарата жизнеобеспечения. По другим данным, причиной смерти стал сердечный приступ.



В «Табакерке» подтвердили кончину художественного руководителя театра. Актер скончался сегодня, в 16 часов по московскому времени.



Также стало известно, что близкие Табакова незадолго до его смерти несколько раз приглашали в Первую градскую больницу, где лежал артист, священника.

Олег Табаков был госпитализирован 27 ноября прошлого года. У него диагностировали сепсис и синдром глубокого оглушения. Табакову провели трахеостомию и подвели к аппарату искусственной вентиляции легких. В декабре актера ввели в искусственную кому.