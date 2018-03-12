Олега Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище

(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Народный артист СССР Олег Табаков будет похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище столицы России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter’e.
Глава города отметил, что решение принято по просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры.
Прощание с Олегом Табаковым пройдет 15 марта в МХТ им. А.П. Чехова. По просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры принято решение о захоронении великого артиста на Новодевичьем кладбище.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 12 марта 2018 г.
Гражданская панихида пройдет в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, художественным руководителем которого много лет являлся артист.
Олег Табаков скончался сегодня в одной из московских больниц на 83-м году жизни.