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Культура

Олега Табакова похоронят 15 марта на Новодевичьем кладбище

12 марта 2018, 20:31

Сергей Собянин отметил, что решение принято по просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры.
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(Казань, 12 марта, «Татар-информ»). Народный артист СССР Олег Табаков будет похоронен 15 марта на Новодевичьем кладбище столицы России. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter’e.

Глава города отметил, что решение принято по просьбе супруги, представителей театрального сообщества и министра культуры.

Гражданская панихида пройдет в Московском художественном театре имени А. П. Чехова, художественным руководителем которого много лет являлся артист.

Олег Табаков скончался сегодня в одной из московских больниц на 83-м году жизни.


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