Михаил Ефремов озвучит кота Матроскина в новых сериях «Простоквашино»

(Казань, 2 марта, «Татар-информ»). Актер Михаил Ефремов озвучит кота Матроскина в новых сериях мультфильма о Простоквашино. Раньше Матроскин говорил голосом Олега Табакова, сообщает РИА Новости.
Ранее были анонсированы исполнители ролей других ключевых персонажей мультфильма. Так, пес Шарик заговорит голосом Гарика Сукачева, Иван Охлобыстин озвучит почтальона Печкина, актриса Юлия Меньшова подарит свой голос маме Дяди Федора. Самого Дядю Федора озвучит Алексей Онежен.
В Сети первая серия нового «Простоквашино» появится 1 апреля. По словам директора студии Бориса Машковцева, серия будет размещена на YouTube-канале «Союзмультфильма».