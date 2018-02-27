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Культура

Сукачев, Охлобыстин и Меньшова озвучат героев в новом «Простоквашино»

27 февраля 2018, 19:24

Кто озвучит кота Матроскина, пока не разглашается, ранее он говорил голосом Олега Табакова.
Новая серия «Простоквашино» выйдет в январе 2018 года
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«Союзмультфильм» выпустит 30 новых серий о Простоквашино
«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма о Простоквашино
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(Казань, 27 февраля, «Татар-информ»). Пес Шарик заговорит в новых сериях «Простоквашино» голосом Гарика Сукачева, почтальона Печкина озвучит Иван Охлобыстин, а Юлия Меньшова подарит свой голос маме Дяди Федора, сообщает РИА «Новости».

Также в новых сериях появятся два новых персонажа. Один герой пока держится в секрете, а вторым станет сестра Дяди Федора. Его, кстати, озвучит актер Алексей Онежен. Председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева отметила, что Онежен похож на своего героя и внешне, и по общению.

Кто же озвучит кота Матроскина, пока не разглашается. Ранее он говорил голосом Олега Табакова.

Новые серии «Простоквашино» также буду рассказывать о вечных ценностях. В новых сериях герои будут пользоваться гаджетами. Некоторые сюжетные линии будут связаны с ними, а у дяди Федора появится стильная прическа.

Длительность каждой серии мультфильма, выполненного в смешанной технике 2D и 3D, составит шесть с половиной минут.


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