(Казань, 28 февраля, «Татар-информ»). В квартире, которую обстреливал стрелок в Казани, находились трое детей, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поздно ночью 37-летний мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья в одном из домов на улице Авангардной. Предположительно, причиной перестрелки мог стать конфликт с бывшей женой.

Сегодня стали известны дополнительные подробности ночной перестрелки в Казани. Как сообщили в Следственном управлении СКР по РТ, в момент беспорядочной стрельбы по входной двери в квартире вместе со взрослыми находились трое несовершеннолетних детей. Никто из них не пострадал. Благодаря слаженной и грамотной работе сотрудников полиции и Росгвардии удалось избежать многочисленных жертв среди жильцов дома и очевидцев.

Стрелок в ходе спецоперации был убит. Жертв со стороны полицейских избежать не удалось — в перестрелке преступник смертельно ранил одного из бойцов ОМОН. У погибшего осталась жена и трое детей. Ранение в ногу получил участковый, также был ранен один из жителей дома.