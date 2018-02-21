Руководство «Первого канала» озвучило, когда вернет Андрееву в программу «Время»

(Казань, 21 февраля, «Татар-информ»). Руководитель дирекции информационных программ «Первого канала» Кирилл Клейменов рассказал, что Екатерина Андреева вернется в программу «Время» после того, как ее команда научится всем техническим нововведениям, сообщает РИА «Новости».

Ранее Клейменов рассказал, что работа в новой, оснащенной техническими новинками студии напоминает «минное поле». Сам он не скучал по работе в эфире, но как инициатор нововведений должен взять все риски на себя. Именно поэтому он заменил прежнюю ведущую Екатерину Андрееву.

Во время эфиров программы «Время» ведущие других «орбит» осваивают новые возможности обновленной студии. После каждого выпуска новостей, по словам Клейменова, происходит жесткий разбор полетов. В «летучках», помимо ведущих, участвуют режиссерские бригады и те, кто обеспечивает эфир.

«Идет наработка алгоритмов… Я как человек, который эти перемены инициировал, знаю чуть больше, чем другие ведущие, какой должен быть результат. Моя задача — это все туда запустить, а потом, например, туда вернуть Катю, чтобы это все уже "зажило"», — пояснил Клейменов.

Сейчас Екатерина Андреева ведет новости для Дальнего Востока и Сибири.

Ранее Кирилл Клейменов исключил связь замены ведущего в программе «Время» с президентскими выборами.