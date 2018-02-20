Екатерина Андреева прокомментировала свою отставку в программе «Время»

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева прокомментировала слухи об уходе из программы «Время» и разъяснила ситуацию в своем Instagram`e.



Телеведущая опубликовала снимок с оперным певцом Юсифом Эйвазовым, однако мало кто из подписчиков обратил внимание на фотографию. Они сожалели, что передача останется без любимой ведущей.



«Екатерина, очень жаль, что вы теперь не ведете программу время. Знайте, я на ней выросла и Вы прям лицо моего взросления, всегда с вами начинала ужинать, а когда-то в детстве спать! Буду скучать», – писали пользователи соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Т-и).

Другие предложили создать ведущей собственный блог на ТВ о красоте: «Катерина, "Время" без Вас не "Время"! 100 процентов! А может пора сделать программу о красоте – физической, духовной, что-то вроде блога на ТВ, который поможет развиваться и другим женщинам! Возможно, чтобы там были и элементы путешествий. Дамы, которые рассказывают о молодости и красоте в 25, 35 лет... это все голословные рассказы, по сути, без доказательств на личном опыте! А у Вас... мы все Вас видим и восхищаемся!»



«Мое время закончиться не может – от Волги и до Енисея – я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, – это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», – написала Екатерина Андреева в ответ, снабдив комментарий улыбающимися смайлами.



Екатерина Андреева ведет программу «Время» с 1997 года. Как сообщало ИА «Татар-информ» ранее, замена ведущей связана с переездом в новую студию, оснащенную современными технологиями. Ее заменит Кирилл Клейменов – шеф-редактор новостей, который хорошо знаком со спецификой нововведений. Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания «Первого канала».