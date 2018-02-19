(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Телеведущий Кирилл Клейменов заменит Екатерину Андрееву в программе «Время» на «Первом канале». Об этом телеканал сообщил в своем Instagram`e.



Причиной замены ведущей послужил тот факт, что программа начала выходить из новой студии, оснащенной современными технологиями. Как утверждают на «Первом», эти технологии будут использоваться в истории российского телевидения впервые.



Грядущие перемены изменили и работу телеведущих. Теперь они не только будут произносить текст новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаться по студии.



Запуск сложной технологии опробует шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту».



«Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания «Первого канала», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети.