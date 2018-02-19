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Кирилл Клейменов заменит Екатерину Андрееву в программе «Время»

19 февраля 2018, 22:59

Замена ведущей связана с переездом программы в новую студию, оснащенную передовыми технологиями.
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(Казань, 19 февраля, «Татар-информ»). Телеведущий Кирилл Клейменов заменит Екатерину Андрееву в программе «Время» на «Первом канале». Об этом телеканал сообщил в своем Instagram`e.

Причиной замены ведущей послужил тот факт, что программа начала выходить из новой студии, оснащенной современными технологиями. Как утверждают на «Первом», эти технологии будут использоваться в истории российского телевидения впервые.

Грядущие перемены изменили и работу телеведущих. Теперь они не только будут произносить текст новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаться по студии.

Запуск сложной технологии опробует шеф новостей «Первого канала» Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту».

«Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания «Первого канала», — говорится в сообщении, размещенном в соцсети.

 

Сегодня программа «Время» начнет выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями, которые появятся на отечественном телевидении впервые. Изменения в студии изменят и работу ведущих — теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он будет вести первые выпуски программы «Время» на европейскую «орбиту». Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками «Времени» во всех зонах вещания Первого канала.

Публикация от Первый Канал (@1tv)


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