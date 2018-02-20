МИД РФ: В Сирии пострадали десятки россиян, не являющихся военными

(Казань, 20 февраля, «Татар-информ»). В ходе «недавнего военного столкновения» в Сирии погибли и получили ранения десятки граждан России и стран СНГ, не являющиеся военнослужащими. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел РФ, опубликованном на его сайте.

В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что в бою под Дейр-эз-Зором не участвовали военнослужащие Вооруженных сил РФ и не использовались «штатные технические средства» российской армии.

Раненым помогли возвратиться на Родину, где они сейчас и лечатся в различных медицинских учреждениях.

При этом МИД подчеркивает, что оценка «правомочности и законности» действий граждан России, направившихся в Сирию в частном порядке, находится вне его компетенции.

Ранее сначала в социальных сетях, блогах и на форумах, а затем и в СМИ появились сообщения о гибели российских наемников от авиационных и артиллерийских ударов США в ходе боя проправительственных сирийских отрядов с бойцами Сирийских демократических сил (SDF) у селения Хишам на восточном берегу Евфрата в окрестностях Дейр-эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля.

Разные источники называли различное число погибших и пострадавших частных военных специалистов из РФ – от нескольких десятков до сотен.