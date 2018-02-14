Раненные в атаке коалиции в Сирии россияне госпитализированы в Москву и Петербург

(Казань, 14 февраля, «Татар-информ»). Так называемые «русские наемники», которые пострадали при ударе коалиции во главе с США в Сирии, госпитализированы в медучреждения Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина.

По его словам, точное количество раненых, которых привезли в Россию, неизвестно. Есть данные лишь о больницах. Речь, в частности, идет о Национальном медицинском исследовательском центре нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, а также Институте хирургии имени А. В. Вишневского.

Также Аверин сообщил о гибели в САР активиста «Другой России» Кирилла Ананьева, который до этого воевал в Донбассе.

Ранее стали известны подробности удара коалиции в сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля. В Кремле информацию о раненых гражданах России назвали ошибочной.