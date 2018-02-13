Названы имена погибших при авиаударе коалиции США в Сирии россиян

(Казань, 13 февраля, «Татар-информ»). Группа Conflict Intelligence Team (CIT) назвала имена четырех россиян, погибших в Сирии 7 февраля после удара коалиции во главе с США под Дейр-эз-Зором. По данным CIT, погибли бойцы частной военной компании («ЧВК Вагнера») Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области. Также появилась информация о гибели бывшего национал-большевика, активиста организации «Другая Россия» Кирилла Ананьева, пишут «Ведомости».

Активисты CIT собрали информацию о погибших в Сирии «вагнеровцах» из анонимных публичных аккаунтов. Позднее ее подтвердили родственники и друзья этих бойцов.

В частности, о Станиславе Матвееве из Асбеста рассказал РБК его двоюродный брат Игорь Пацко. Он отметил, что семье не сообщили точную причину его гибели, однако она совпадает с датой авиаудара США. Сейчас родственники Матвеева пытаются узнать, доставят ли на родину тело погибшего.

О гибели Игоря Косотурова в Сирии 7 февраля рассказала его подруга Любава Кочева. А общество «Балтийский отдельный казачий округ» подтвердило гибель сотника Владимира Логинова.

Гибель активиста «Другой России» Кирилла Ананьева подтвердил «Медиазоне» сопредседатель движения Александр Аверин.

Коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по проасадовским силам, когда те приблизились к зоне разграничения в долине реки Евфрат и обстреляли позиции «Сирийских демократических сил», поддерживаемых Соединенными Штатами. Позднее американский телеканал CBS со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что в результате ударов пострадали «российские наемники». В Минобороны РФ заявили, что среди погибших россиян нет.