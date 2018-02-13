В Кремле не имеют сведений о россиянах в Сирии, кроме военных

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). Кремль не располагает сведениями о каких-либо гражданах России в Сирии помимо размещенных в этой стране военнослужащих Вооруженных сил. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В связи с информацией о гибели находившихся в Сирии россиян представитель Кремля порекомендовал обратиться в Министерство обороны и «все-таки не использовать сообщения СМИ как первоисточник», так как они нуждаются в верификации.

При этом Песков констатировал: «<…> во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников, россиян и, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно».

Упомянув обращение кандидата в Президенты России Григория Явлинского к действующему главе государства Владимиру Путину по этому вопросу, Песков отметил, что вряд ли оппозиционный политик обладает принципиально иными, более надежными источниками информации.

Ранее сначала в социальных сетях, блогах и на форумах, а затем и в СМИ появились сообщения о гибели россиян от авиационных и артиллерийских ударов США в ходе боя проправительственных сирийских отрядов с бойцами Сирийских демократических сил (SDF) у селения Хишам на восточном берегу Евфрата в окрестностях Дейр-эз-Зора.