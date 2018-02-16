СМИ назвали количество погибших в Сирии частных военных специалистов из России

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Порядка 300 человек были убиты и ранены в Сирии на прошлой неделе. Они работали на «связанную с Кремлем российскую частную военную компанию», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

По состоянию на конец прошлой недели число погибших составляло около 100, раненых — около 200, анонимно сообщил агентству военный врач.

Более чем о 80 погибших частных военных специалистах из России сообщил источник, близкий к «ЧВК Вагнера» и общавшийся с участниками боя 7 февраля. Общее число в примерно 300 убитых и раненых в целом верное, заметил этот источник.

В сирийской провинции Дейр-эз-Зор 7 февраля в ходе боев с участием американской авиации погибли несколько российских граждан, которые принимали участие в боевых действиях на территории республики, говорится в сообщении издания.

В МИД РФ сообщили, что ведомство проверяет информацию о наличии пострадавших, в том числе — граждан СНГ.

Публикации о «сотнях погибших» — это дезинформация, которой занимаются западные СМИ, отметили в МИД РФ.