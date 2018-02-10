Стало известно сбившее израильский истребитель над Сирией оружие

(Казань, 10 февраля, «Татар-информ»). Огонь по израильским самолетам, наносившим сегодня удары по территории Сирии, вели сирийские батареи ПВО, вооруженные зенитно-ракетными комплексами советского и российского производства С-200 и «Бук».

Об этом рассказал журналистам представитель Армии обороны Израиля подполковник Йонатан Конрикус, передает РИА «Новости».

Офицер подчеркнул, что огонь по израильским машинам вели только сирийские батареи, российский контингент задействован не был. При этом он отказался отвечать, был ли задействован канал экстренной связи с военными РФ.

Вначале израильтяне уничтожили нарушивший воздушное пространство страны беспилотник, идентифицированный как иранский. Затем они восемью самолетами F-16I Sufa нанесли удар по авиабазе на территории Сирии, где размещались дроны.

При этом сирийской ПВО удалось сбить один из истребителей АОИ, который упал на территории Израиля. Оба пилота госпитализированы. В ответ были нанесены удары по 12 целям на территории Сирии, в том числе – по трем зенитно-ракетным батареям и четырем иранским объектам.